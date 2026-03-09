In Italia sono state registrate 554 segnalazioni di frodi europee, con un valore complessivo di 67,5 milioni di euro. La relazione Colaf evidenzia un sistema antifrode considerato all’avanguardia, mentre a livello Ue sono state riscontrate 13.589 irregolarità per un totale di 1,84 miliardi di euro. Il generale Bartoloni della Guardia di Finanza sottolinea come la digitalizzazione rappresenti un elemento chiave nella strategia di contrasto.

Cinquecentocinquantaquattro segnalazioni trasmesse all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), per un importo complessivo di 67,5 milioni di euro. Di queste, 485 relative a irregolarità - l’87,55% del totale - e 69 a frodi accertate, il 12,45%. Sono i numeri italiani che emergono dalla Relazione 2024 el Colaf, il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea, presentata il 5 marzo scorso alla Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri. A presiedere il Comitato è il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, che nella presentazione ha rivendicato con forza il ruolo dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Frodi Ue, la relazione Colaf: 554 segnalazioni italiane per 67,5 milioni. Foti: «Sistema antifrode all’avanguardia, i numeri lo attestano»

Articoli correlati

Leggi anche: Foti: Italia all’avanguardia nella lotta alle frodi sui fondi Ue

Fondi europei, in Italia segnalazioni di frodi e irregolarità per 67,5 milioni di euro (solo nel 2024)Nel 2024 l'Italia ha trasmesso all'Unione europea 554 segnalazioni di irregolarità o frodi nella gestione dei fondi comunitari, per un importo...

Aggiornamenti e notizie su Frodi Ue la relazione Colaf 554...

Temi più discussi: Fondi UE: Presentazione Rapporto COLAF, sistema italiano antifrode solido; Frodi alla Ue, anche nel 2025 l’Italia è prima: ma è merito anche delle indagini; Ministro Foti: Italia all'avanguardia nella lotta alle frodi sui fondi UE; Calabria, Corte dei Conti: inaugurato l’anno giudiziario tra frodi sui fondi UE e l’ombra della &.

Italia guida classifica frodi Ue, indagini più efficaci fanno emergere irregolaritàItalia in prima linea nelle indagini Eppo su frodi ai danni dell’Ue L’Italia guida per il secondo anno consecutivo la classifica europea dei procedime ... assodigitale.it

UE interroga Apple, Google e Microsoft sulle frodi finanziarie onlineLa Commissione Europea chiede chiarimenti a Apple, Google, Microsoft e Booking.com sulle misure anti-frode; possibili indagini e multe fino al 6% secondo il DSA. La Commissione Europea chiede ... webnews.it

Fondi europei, in Italia segnalazioni di frodi e irregolarità per 67,5 milioni di euro (solo nel 2024) x.com

Stop alle partite Iva apri e chiudi: il nuovo piano 2026 La Guardia di Finanza accelera i controlli sulle nuove attività per bloccare le frodi. Ecco ... - facebook.com facebook