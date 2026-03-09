Nel corso del 2024, l’Italia ha inviato all’Unione europea 554 segnalazioni relative a irregolarità e frodi nella gestione dei fondi comunitari. Questi casi riguardano un importo totale di circa 67,5 milioni di euro. Le segnalazioni sono state fatte da autorità italiane in relazione a diverse irregolarità riscontrate nel settore dei finanziamenti europei.

Nel 2024 l'Italia ha trasmesso all'Unione europea 554 segnalazioni di irregolarità o frodi nella gestione dei fondi comunitari, per un importo complessivo di circa 67,5 milioni di euro. Un numero in calo del 9,77% rispetto alle 614 segnalazioni del 2023. Sono i dati del Rapporto annuale del Colaf — il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, presieduto dal ministro Tommaso Foti — presentato il 5 marzo a Roma. "L'Italia è all'avanguardia in questa attività e i numeri lo attestano in modo significativo", ha dichiarato Foti. Un'affermazione che i dati, letti nel contesto europeo, sostengono — ma con qualche precisazione necessaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Fondi europei, in Italia segnalazioni di frodi e irregolarità per 67,5 milioni di euro (solo nel 2024)

