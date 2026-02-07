corto circuito stellantis

La casa automobilistica Stellantis annuncia un pesante colpo finanziario. Dopo aver investito molto sull’auto elettrica, i risultati non arrivano come sperato. Nel secondo semestre del 2025, l’azienda dovrà affrontare 22,2 miliardi di oneri straordinari, una delle manovre più costose mai viste nel settore in Europa. Un segnale chiaro che qualcosa non ha funzionato nel percorso di transizione verso le auto a zero emissioni.

di Andrea Ropa Il conto è arrivato. Tutto insieme, salato e senza sconti. Stellantis certifica il fallimento della sua corsa sull’ auto elettrica e presenta al mercato una delle manovre correttive più pesanti mai viste nel settore automobilistico europeo: 22,2 miliardi di oneri straordinari, concentrati nel secondo semestre 2025. La reazione di Piazza Affari è immediata e violenta. Il titolo del gruppo italo-francese perde il 25,17%, dopo aver toccato in mattinata ribassi prossimi al 30%, e chiude a 6,11 euro, nuovo minimo storico. In una sola seduta vengono bruciati 5,9 miliardi di capitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

