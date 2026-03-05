Giorgia Palmas compie 44 anni la dedica di Magnini | Sono un uomo fortunato

Giorgia Palmas ha compiuto 44 anni e Filippo Magnini le ha dedicato un messaggio in cui si definisce un uomo fortunato. La coppia è nota per la loro relazione, che sembra essere consolidata, e Magnini ha espresso il suo apprezzamento pubblicamente. La festa di compleanno è stata condivisa sui social, dove sono apparsi alcuni momenti di festeggiamento insieme.

Ci sono amori che non hanno bisogno di troppi giri di parole e quello tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è senza dubbio uno di questi. L'ex Velina spegne 44 candeline e, come da tradizione, il primo pensiero pubblico è arrivato dal suo "Re Magno". Il campione di nuoto ha voluto celebrare la sua dolce metà con una frase tanto semplice quanto potente: "Sono un uomo fortunato". Nonostante il tempo che passa e le piccole tempeste della vita, il loro porto sicuro è ancora lì, l'uno tra le braccia dell'altra. La dedica di Filippo Magnini per il compleanno della moglie La dedica pubblicata su Instagram da Filippo Magnini non è solo un augurio di compleanno, ma un vero e proprio manifesto di felicità quotidiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

