Francesco chi è il figlio di Sal Da Vinci la moglie Riccarda e i figli | Papà è un nonno affettuoso

Francesco Sorrentino, conosciuto anche come Da Vinci, è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese. Nato nel 1993, segue le orme del padre nel mondo dello spettacolo come cantante e attore. Sposato con Riccarda, è un nonno affettuoso, e la sua vita è un mix di passioni artistiche e amore familiare, che lo rendono una figura apprezzata e stimata nel panorama italiano.

Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci) è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese, nato nel 1993, anche lui cantante e attore. Dall’amore con la moglie Paola Pugliese, sono nati due figli, Francesco e Anna Chiara, ai quali l’attore e cantante napoletano ha dedicato la sua intera esistenza. Da qualche anno nelle loro vite ci sono anche tre nipotini, Salvatore, Nina e Antonio, ai quali l’artista è particolarmente legato. Tornando però ai figli, andiamo a scoprire qualcosa in più su Francesco, il figlio di Sal Da Vinci. Il ragazzo è nato nel 1993: da bambino è stato male e i genitori hanno temuto di perderlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

