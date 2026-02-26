Annachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, noto cantante italiano. La giovane si distingue per il suo aspetto e la sua presenza, attirando l’attenzione di chi la segue. Durante eventi pubblici e manifestazioni, viene spesso notata in compagnia del padre, con cui condivide momenti di famiglia e affetto. La sua figura è al centro di interesse nel mondo dello spettacolo e dei fan.

Annachiara Sorrentino è la figlia, bellissima, di Sal Da Vinci. Il cantante di Rossetto e Caffè ha un legame fortissimo con i suoi figli che anche durante il Festival di Sanremo 2026 hanno voluto far sentire il loro affetto nei confronti del padre. In particolare Anna Chiara ha pubblicato diverse Stories e post dedicate al genitore. Chi è Annachiara Sorrentino Classe 1998, Annachiara è nata dal legame fra Paola Pugliese e Sal Da Vinci. Ha un fratello maggiore, Francesco, che ha deciso di seguire le orme del padre, iniziando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 inoltre si è presentato a The Voice, prendendo parte alle Blind Auditions. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annachiara Sorrentino, chi è la figlia (bellissima) di Sal Da Vinci

