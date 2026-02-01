Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set. A soli 22 anni, il giovane spagnolo mette in fila tutti i grandi tornei del circuito e raggiunge un traguardo importante. La finale di Melbourne si rivela più combattuta del previsto, con Djokovic che prova in tutti i modi a fermare il suo avversario, ma alla fine deve arrendersi. Alcaraz diventa così il nuovo re degli Slam, lasciando il sogno di Djokovic di arrivare a 25 titoli di Major ancora più lontano.

Carlos Alcaraz vince gli Australian Open, l’ultimo Slam che mancava nella sua bacheca. Nella finale di Melbourne, sfuma il sogno di Novak Djokovic di conquistare il 25esimo Major al termine di una finale combattuta forse anche più del previsto. Il 38enne serbo infatti vince il primo set 6 a 2, per poi subire la rimonta di Alcaraz: 6-2, 6-3, 7-5. Nole ha provato la zampata al tramonto del quarto set, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte al numero 1 al mondo, che oggi si conferma il tennista più forte. E diventa il più giovane della storia ad aver completato il Career Grand Slam, a soli 22 anni e 272 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz re degli Australian Open: Djokovic battuto in 4 set. A 22 anni ha già vinto tutti gli Slam

Rabbia Alcaraz per la chiusura parziale del tetto, Djokovic negli spogliatoi: quanta tensione alla finale degli Australian Open!Il numero uno al mondo, dopo aver conquistato il secondo set, si è lamentato per la decisione con l'arbitro e con il referee del torneo ... corrieredellosport.it

Alcaraz batte Djokovic in 4 set (2-6 6-2 6-3 7-5) e vince gli Australian Open. Era l'ultimo Slam che gli mancavaAlcaraz vince una palla break e sale 5-4 nel quarto set. Ora Djokovic serve per rimanere in partita, altrimenti sarà Carlos il campione di Melbourne Alcaraz vince 6-3 il terzo set della finale degli A ... leggo.it

