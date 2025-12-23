Chi è Andrej Kostic il baby bomber che ha stregato il Milan | può arrivare nel mercato di gennaio
Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan, sta attirando l'interesse del Milan. Con una giovane età, ha già mostrato ottime doti offensive e numeri significativi, entrando nel giro della nazionale. La sua crescita nel panorama del calcio europeo lo rende un nome da seguire nel mercato di gennaio. Una possibile futura aggiunta alla rosa rossonera, in un contesto di investimenti sui giovani talenti.
Chi è Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan con numeri impressionanti e già nel giro della nazionale. Il Milan valuta l’affondo nel mercato di gennaio come investimento sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Milan insiste per Andrej Kostic: chi è il talento montenegrino che piace ai rossoneri - Il Milan ha già avviato i primi contatti per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio e uno dei nomi più caldi è quello di Andrej Kostic. tag24.it
Andrej Kostic piace anche in Germania, ma sta dando priorità al Milan, vuole il Milan. Il Milan sta lavorando alla formula dell'operazione, per una cifra che potrebbe partire intorno ai 2.5M, qualcosina in più, più bonus per raggiungere una cifra intorno ai 4-5M x.com
Il Milan lavora alacremente sul mercato! Chiuso il discorso Fullkrug Tare e Moncada hanno individuato un giovane talento del Partizan, stessa squadra dove è cresciuto Vlahovic, Tutto quello che non sapete su Andrej Kostic nel primo commeto - facebook.com facebook
