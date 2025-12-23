Chi è Andrej Kostic il baby bomber che ha stregato il Milan | può arrivare nel mercato di gennaio

23 dic 2025

Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan, sta attirando l'interesse del Milan. Con una giovane età, ha già mostrato ottime doti offensive e numeri significativi, entrando nel giro della nazionale. La sua crescita nel panorama del calcio europeo lo rende un nome da seguire nel mercato di gennaio. Una possibile futura aggiunta alla rosa rossonera, in un contesto di investimenti sui giovani talenti.

Chi è Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan con numeri impressionanti e già nel giro della nazionale. Il Milan valuta l’affondo nel mercato di gennaio come investimento sul futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

