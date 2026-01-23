Valeria Marini | Picchiata mentre ero incinta mia madre mi ha salvato la vita

Valeria Marini ha condiviso un episodio difficile della sua vita, ricordando come, ancora adolescente, sia stata vittima di violenza durante una relazione complicata. La showgirl ha raccontato di essere stata picchiata mentre era incinta e di come sua madre sia intervenuta per proteggerla, salvandole la vita. Questo racconto mette in luce le difficoltà affrontate e l’importanza del supporto familiare in momenti critici.

Valeria Marini e Gianna Orrù hanno ricordato un momento drammatico della vita della showgirl. Quando non aveva ancora diciotto anni, rimase invischiata in una relazione tossica. Un uomo la picchiò mentre era incinta.

