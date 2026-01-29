Chilometri di voragine paura e l’acqua che alimenta la frana L’esperto fiorentino a Niscemi | Ecco come stiamo intervenendo

Una frana enorme ha sconvolto il paesino di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il 25 gennaio una porzione di terra si è staccata, lasciando dietro chilometri di voragine e un paese spezzato a metà. Ora, geologi e tecnici dell’Università di Firenze lavorano sul campo, cercando di capire come fermare l’avanzata di acqua e terra che continua a minacciare la zona. La situazione resta delicata, con la paura che la frana possa peggiorare.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Una paese in ginocchio, spezzato a metà da una frana devastante. Il 25 gennaio ha cambiato per sempre la vita e la geografia del territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove a oggi stanno operando anche geologi e tecnici dell’ Università di Firenze. Monitorano, insieme ad altri esperti, il movimento franoso che ha provocato sulla collina in cui sorge il centro abitato una voragine lunga circa 4 chilometri e trascinato giù diverse case. L’Università di Firenze opera dal 2005 come centro di competenza della Protezione Civile Nazionale, fornendo proprio supporto tecnico-scientifico per le grandi emergenze legate a frane e vulcani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

