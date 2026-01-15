Ambiti territoriali sociali incontri per rafforzare il welfare

La Regione Calabria avvia un ciclo di incontri con gli Ambiti Territoriali Sociali per rafforzare la pianificazione e l’efficacia delle politiche di welfare. Questi incontri mirano a migliorare la collaborazione tra enti e a sviluppare strategie condivise per rispondere ai bisogni della comunità, garantendo servizi più efficienti e sostenibili. Un’occasione importante per consolidare il ruolo degli Ambiti nel sostegno ai cittadini e nelle progettualità sociali.

Regione Calabria, al via il ciclo di incontri con gli Ambiti territoriali sociali per rafforzare la programmazione del welfare. Rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone, migliorare l'efficacia dei servizi e rendere la programmazione sociale più consapevole. Sono questi gli obiettivi del ciclo di incontri avviato dalla Regione Calabria con i Comuni degli Ambiti territoriali sociali (ATS). Un percorso operativo pensato per rendere il welfare locale più vicino alle comunità e più orientato ai risultati. "Abbiamo il dovere di fermarci, analizzare e scegliere – afferma l'assessore regionale alle Politiche sociali e Welfare, Pasqualina Straface – con l'obiettivo di rafforzare la capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone.

