Foschi applaude il Renate | È una squadra matura

Il difensore del Renate ha espresso apprezzamento per la squadra, definendola matura. La formazione ha conquistato 27 punti nelle ultime 36 disponibili, un dato che non era stato ancora evidenziato nelle analisi precedenti. Dopo la vittoria contro il Lecco, il Renate si è posizionato al terzo posto in classifica.

C’è un dato che non era ancora emerso nell’analisi della seconda parte di campionato del Renate, quella da 27 punti sui 36 a disposizione che l’ha portato – dopo il colpo grosso di Lecco – addirittura fino al terzo posto. Lo 0-0 contro il Lumezzane riporta i nerazzurri al quinto ma nulla è perduto in chiave ranking playoff. Il dato in esame lo snocciola Luciano Foschi dopo il pareggio contro i bresciani ed è interessante e cioè che con ancora sette gare da disputare la sua squadra ha già migliorato il fatturato del girone di andata di due punti. Il quorum era già, dunque, stato superato dopo i tre gol del Rigamonti-Ceppi, ma probabilmente tra l’entusiasmo generale e l’urgenza di raccontare dell’impresa era sfuggito a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

