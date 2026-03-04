Le inaspettate il reading teatrale che accende i riflettori sulle autrici del Novecento

Il Comune di Roncofreddo ha organizzato la rassegna “Piccoli Mondi” con un reading teatrale intitolato “Le inaspettate”. L’evento mette in scena le autrici italiane del Novecento, mettendo in evidenza il loro ruolo nella letteratura e nella cultura. La serata mira a far conoscere il patrimonio scritto delle autrici e a ricordarne il contributo alla storia e alla società moderna.

"Le inaspettate" nasce per ridare visibilità a talenti dimenticati e parole che meritano di essere ascoltate, a quelle donne escluse dalla Storia della letteratura o liquidate in poche righe. A guidare il pubblico nel percorso saranno Stella Manduchi, promotrice di percorsi di lettura, Eleonora Melucci, docente della scuola secondaria di secondo grado, e Francesca Mairani, scrittrice e operatrice culturale. Le loro voci accompagneranno gli ascoltatori attraverso pagine intense, ironiche e attuali, restituendo spazio e riconoscimento a figure femminili rimaste ai margini del canone letterario.