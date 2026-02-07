Corriere dello Sport | Napoli l’era degli Antonio | Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro

Il Napoli si prepara a vivere un’altra partita importante, con l’attenzione puntata su Antonio e i suoi giocatori. La squadra arriva a Marassi con l’obiettivo di continuare il buon momento e mantenere la testa della classifica. Vergara ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e sogna di portare l’azzurro ancora più in alto. La sfida si preannuncia aperta e piena di stimoli, tra passione e determinazione.

"> Il Napoli degli Antonio prende forma quasi per destino, tra notti europee e improvvise rivelazioni. È la storia di Vergara, talento di Frattamaggiore cresciuto in casa azzurra, che si è preso la scena prima contro il Chelsea in Champions e poi con la Fiorentina, diventando in pochi giorni un simbolo di speranza per una squadra reduce da un’eliminazione dolorosa. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quella ruleta piazzata davanti a difensori da Premier ha segnato l’inizio di una nuova narrazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro” Approfondimenti su Napoli Azzurro Corriere dello Sport: “Vergara si prende il Napoli e ora sogna l’azzurro” Dalla gavetta nei campetti di Frattamaggiore, Antonio Vergara ha fatto il salto e ora sogna di vestire l’azzurro. Pagelle Genoa Inter: Lautaro decisivo, Bisseck pesa, Vitinha accende Marassi. I voti del Corriere dello Sport La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Azzurro Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, le pagelle degli azzurri: Juan Jesus due macchie, Vergara da sogno; Napoli-Fiorentina, le pagelle degli azzurri: Meret spicca, Vergara il migliore; Napoli ko con il Chelsea, Conte saluta la Champions ma esce tra gli applausi del Maradona; Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più. Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, le probabili formazioniNel tris difensivo, infatti, Rrahmani agirà da braccetto di destra, con Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra. Una scelta mirata, spiegata dal Corriere dello Sport, che consente a Conte ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurroIl Napoli degli Antonio prende forma quasi per destino, tra notti europee e improvvise rivelazioni. È la storia di Vergara, talento di Frattamaggiore cresciuto in casa azzurra, che si è preso la scena ... napolipiu.com Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la FIA avrebbe deciso di cambiare le modalità in cui vengono effettuate le misurazioni del rapporto di compressione, che si sarebbero dovute svolgere a freddo. E invece dal primo GP, a Melbourne, que facebook Alexis #Saelemaekers, l’intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport di domani x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.