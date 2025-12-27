Water Way alla cascata delle Marmore basta rinvii | si riprenda subito un progetto strategico ignorato per anni

Ho depositato un'interrogazione alla giunta regionale per sapere se vi sia finalmente la volontà politica di riprendere in mano, insieme al Comune di Terni, il progetto Water Way alla cascata delle Marmore. Un'opera strategica, innovativa e sostenibile che da oltre venticinque anni viene. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - "Water Way alla cascata delle Marmore, basta rinvii: si riprenda subito un progetto strategico ignorato per anni"

Cascata delle Marmore, utili per 1,8 milioni: rebus ascensore e ciclovia, bagni fatiscenti - Deliberato dalla giunta comunale il consuntivo 2021 della gestione del sito turistico della Cascata delle Marmore che ha fatto registrare entrate per quasi 3 milioni e mezzo di euro, con uscite pari a ... umbria24.it

Progetto Water Way: collegare la cascata e Piediluco con un ascensore, la sfida per il turismo - TERNI Terni ha uno stretto legame con l’acqua: molti conoscono il soprannome di «città delle acque», ma è possibile renderla una «provincia delle acque»? ilmessaggero.it

