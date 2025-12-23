Autobotte di Gpl esplode sull’A1 | autostrada chiusa boato avvertito a chilometri tra Caserta e il Lazio

Il 23 dicembre sull’autostrada A1 tra Caserta e il Lazio si è verificata l’esplosione di un’autobotte di Gpl vicino all’autogrill di Teano Ovest. L’incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto e un boato udito a diversi chilometri di distanza, generando momenti di preoccupazione tra i viaggiatori. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L'esplosione vicino all'autogrill di Teano Ovest. Momenti di paura nel pomeriggio del 23 dicembre sull' autostrada A1 Milano-Napoli, dove un'autobotte che trasportava Gpl è esplosa poco prima delle 17 nei pressi dell'autogrill di Teano Ovest, in provincia di Caserta. Il boato è stato avvertito nettamente in diversi comuni limitrofi, tra cui Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo. L'incidente sarebbe stato causato da un tamponamento tra due mezzi pesanti: la cisterna, colpita da dietro, ha preso fuoco ed è esplosa nel giro di pochi minuti. Nessun ferito, ma traffico completamente paralizzato. Nonostante la violenza dell' esplosione, non si registrano feriti.

Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: chilometri di code per chi è diretto in Puglia - Terrore sull'autostrada del Sole nel pomeriggio di oggi, proprio nel giorno piùda bollino nero sulle strada per l'esodo di Natale. quotidianodipuglia.it

Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

Esplode autobotte sull'A1 a Teano, code di 5 chilometri - facebook.com facebook

