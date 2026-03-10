Forte boato a Napoli est esplosa bomba carta in via Stadera | arrivano i pompieri

A Napoli est si è registrato un forte boato causato dall'esplosione di un ordigno artigianale in via Stadera. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno valutando la situazione e le eventuali conseguenze dell’esplosione. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Forte boato a Napoli est per l'esplosione di un grosso petardo o di una bomba carta. Sul posto i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bomba carta esplosa davanti a casa della politica: panico totaleUn ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata del 21 gennaio davanti all’abitazione della consigliera... Boato nella notte, esplode bomba carta: schegge, vetri rotti e tanta paura. “Un botto mai sentito”San Bendetto del Tronto (Ascoli), 28 dicembre 2025 – Una potente deflagrazione, generata da una bomba carta confezionata con polvere pirica, ha... Contenuti e approfondimenti su Forte boato Temi più discussi: Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4, sentito un boato; Forte boato nella notte: paura tra i residenti, si indaga sull’origine; Terremoto a Napoli: boato fortissimo, poi la scossa nell’area dei Campi Flegrei; Forte boato in città, le case che tremano e la gente in strada: soccorsi sul posto. E' giallo. Terremoto ai campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: paura tra la popolazioneL'evento più forte, di magnitudo 3,5 si è verificato ai Campi Flegrei dopo le 11, avvertite più scosse di terremoto con epicentro a Pozzuoli ... virgilio.it Terremoto ai Campi Flegrei: forte scossa di magnitudo 3.5 avvertita a Napoli e provinciaQuesta mattina, sabato 28 febbraio 2026, una forte scossa di terremoto ha scosso l'area dei Campi Flegrei, destando preoccupazione tra la popolazione. L'evento sismico si è verificato intorno alle 11: ... ilvescovado.it Un forte boato è stato sentito vicino all'ambasciata americana a Oslo. Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato. #ANSA facebook Un forte boato è stato sentito vicino all'ambasciata americana a Oslo. Lo riporta Reuters sul suo sito citando la polizia norvegese, secondo la quale non è chiaro cosa abbia causato il boato. #ANSA x.com