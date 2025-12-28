Nella notte del 28 dicembre 2025, a San Benedetto del Tronto, una bomba carta esplosa nel centro cittadino ha provocato una forte deflagrazione. L’incidente ha causato danni a vetri e ha generato grande preoccupazione tra i residenti, che hanno descritto il suono come mai udito prima. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’evento e monitorano la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

San Bendetto del Tronto (Ascoli), 28 dicembre 2025 – Una potente deflagrazione, generata da una bomba carta confezionata con polvere pirica, ha scosso i residenti del centro di San Benedetto. Momenti di paura, ma anche danni per una bravata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, quella messa in atto da ignoti poco prima dell’una della notte fra sabato e domenica in via Aspromonte, traversa di piazza Matteotti. Il Buen camino di Martina, la metamorfosi dell’attrice. Colombari ‘trasfigurata’ nel film di Checco Zalone Le indagini sella scientifica e telecamere al setaccio. Sull’accaduto sono in corso indagini del commissariato di pubblica sicurezza e della polizia scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boato nella notte, esplode bomba carta: schegge, vetri rotti e tanta paura. “Un botto mai sentito”

