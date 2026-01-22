Bomba carta esplosa davanti a casa della politica | panico totale

Nella serata del 21 gennaio, davanti all’abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone a San Severo, si è verificata l’esplosione di un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta. L’evento ha causato grande allarme tra i residenti e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un ordigno artigianale, presumibilmente una bomba carta, è esploso nella tarda serata del 21 gennaio davanti all'abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone a San Severo. Al momento dello scoppio la donna si trovava in casa con il marito e i due figli: nessuno è rimasto ferito. L'esplosione ha causato danni a due veicoli parcheggiati nella zona, non riconducibili alla consigliera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella via.

