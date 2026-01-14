Formazione docenti eTwinning | aperte le iscrizioni per il corso gratuito su innovazione STEAM e IA
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026. Il percorso, condotto in lingua inglese, offre strumenti e strategie per integrare le nuove tecnologie e metodologie innovative nell’ambito dell’educazione. Un’opportunità per approfondire competenze utili a migliorare l’esperienza didattica e stimolare l’apprendimento.
Dal 26 gennaio all'11 febbraio 2026, la piattaforma ESEP ospiterà un corso gratuito in inglese sull'educazione imprenditoriale e l'uso strategico dell'IA nella didattica. Il percorso, aperto a docenti e dirigenti, richiede circa 10 ore di impegno asincrono e prevede il rilascio di un certificato ufficiale finale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Aperte le iscrizioni a Sansepolcro per “GLOB”: il corso gratuito di Slow Food su cibo e sostenibilità
Leggi anche: “STEAM in Minecraft”: dal 3 al 21 novembre aperte le iscrizioni al contest per scuole primarie e secondarie
Formazione docenti: come partecipare ai seminari gratuiti eTwinning - I docenti per poter svolgere appieno la propria attività professionale spesso seguono corsi di formazione in alcuni casi obbligatori in altri casi facoltativi, in entrambi i casi, il fine ultimo è ... it.blastingnews.com
eTwinning, iscrizioni aperte per tre webinar di formazione con esperti della didattica - A partire da mercoledì 23 marzo, ripartono i webinar di formazione organizzati dall'Unità nazionale eTwinning Indire. ilsole24ore.com
Indire organizza a Firenze il TTP, incontro per formazione docenti - Firenze – Si sono riuniti a Firenze, nella sede di Indire, i rappresentanti delle università italiane aderenti al Teacher Training Pilot eTwinning, il progetto europeo per la formazione iniziale di ... diregiovani.it
Formazione al primo soccorso per docenti e personale ATA su iniziativa del Rotary Club Sant’Agata di Militello facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.