Formazione docenti eTwinning | aperte le iscrizioni per il corso gratuito su innovazione STEAM e IA

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per docenti su innovazione, STEAM e intelligenza artificiale, organizzato da eTwinning e disponibile sulla piattaforma ESEP dal 26 gennaio all’11 febbraio 2026. Il percorso, condotto in lingua inglese, offre strumenti e strategie per integrare le nuove tecnologie e metodologie innovative nell’ambito dell’educazione. Un’opportunità per approfondire competenze utili a migliorare l’esperienza didattica e stimolare l’apprendimento.

