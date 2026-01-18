Per migliorare l’accessibilità nell’area dell’ospedale Bufalini, sono stati incrementati i parcheggi riservati ai disabili. La carenza di spazi di sosta rappresenta una sfida quotidiana, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso di pazienti. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso alle strutture sanitarie, contribuendo a ridurre i disagi per le persone con esigenze di mobilità ridotta e garantendo un servizio più efficiente.

Le difficoltà parcheggio nella zona dell’ ospedale Bufalini sono costanti, ancor di più in momenti di forte afflusso di pazienti. Le categorie fragili come i disabili sono ancor più penalizzate. Lo sottolinea in una nota MIchele Pascarella, coordinatore di Forza Italia: "In questi giorni in cui si è raggiunto il picco influenzale con un aumento considerevole degli accessi all’Ospedale Bufalini, come coordinatore cittadino di Forza Italia mi sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti verbali di contravvenzione al codice della strada, con sottrazioni di punti sulla patente elevati dagli ausiliari della sosta ad utenti dell’Ospedale Bufalini con disabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più parcheggi per disabili al Bufalini"

