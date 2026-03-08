’The Voice Generations’ | ecco Matilde e Sara

Due donne, una zia e una nipote, si sono esibite insieme sul palco di “The Voice Generations”. La ventenne di Forlì e l’altra, più matura, hanno mostrato il loro talento in un’esibizione condivisa, portando in scena la loro passione per la musica davanti alla giuria e al pubblico presente. La loro performance ha suscitato interesse tra gli spettatori e i partecipanti del programma.

Una zia e una nipote sullo stesso palco, unite dalla passione per la musica. La ventenne forlivese Matilde Montanari ha partecipato alla nuova edizione di 'The Voice Generations' insieme alla zia Sara Montanari, 39 anni, esibendosi nella prima blind audition con un'intensa versione di 'Killing Me Softly' dei Fugees. Durante la clip di presentazione le due hanno raccontato il legame che le unisce: da bambina Matilde guardava con ammirazione la zia esibirsi nei musical, e oggi è proprio lei a sostenerla nel sogno di diventare cantante. La puntata è andata in onda ieri sera su Rai 1, dopo la diretta della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.