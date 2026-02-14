Pattinaggio artistico la Nazionale riparte da Forlì | tre giorni di raduno con i big della disciplina

Il team nazionale di pattinaggio artistico si prepara nuovamente in Italia, iniziando il raduno a Forlì, dove i migliori atleti si sono riuniti per tre giorni di allenamenti intensi. La scelta della città è stata motivata dalla qualità del pattinodromo coperto di via Ribolle, che offre le condizioni ideali per perfezionare le coreografie. Tra i partecipanti ci sono campioni di fama internazionale, pronti a mettere alla prova le proprie capacità prima delle prossime competizioni.

Convocati quaranta atleti per il raduno Solo Dance e Coppie Danza: in città tecnici federali, giudici e vertici di Skate Italia Forlì ospita al pattinodromo coperto di via Ribolle il Raduno della Nazionale Italiana di pattinaggio artistico (su rotelle) specialità Solo Dance - Coppie Danza. Sono una quarantina gli atleti convocati dal commissario tecnico Fabio Hollan delle categorie cadetti, jeunesse, juniores, seniores che dal 13 al 15 faranno il primo allenamento collegiale a Forlì in preparazione della stagione 2026 e in visione per gli impegni internazionali (campionati europei-campionati del mondo).🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato i nomi degli atleti convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura; Forl?-Cesena - Il fascino del pattinaggio artistico UISP: 21-22 febbraio; Pattinaggio artistico, al PalaBurani la fase 1 del Campionato Nazionale Uisp; Pallamano, arti marziali, pattinaggio, scherma: al Playhall Massimo Pironi prende il via la stagione dei grandi eventi sportivi.

Pattinaggio artistico, la Nazionale riparte da Forlì: tre giorni di raduno con i big della disciplinaConvocati quaranta atleti per il raduno Solo Dance e Coppie Danza: in città tecnici federali, giudici e vertici di Skate Italia ... forlitoday.it

Olimpiadi, Pattinaggio Artistico: Italia in zona podio al Team EventItalia ancora in z ona podio al Team Event. In serata si sono svolte le gare di corto maschile e danza libera, che hanno visto gli azzurri ben figurare. I risul ... sportface.it

Libero pieno di errori per Ilia Malinin, il prodigio del pattinaggio artistico e quasi predestinato naturale alla medaglia d’oro. Due cadute, Axel solo singolo. Esegue il salto mortale all'indietro, ma conta poco per il punteggio. Termina in lacrime e prende 155,33 facebook

Ieri sera, mentre vedevo qualche minuto di pattinaggio artistico, pensavo a quante poche cose potrò ammettere a me stessa di aver saputo fare e di aver fatto. Poi è arrivato questo, che fa parte di quel poco. E lo condivido contenta, almeno per oggi. x.com