Forbidden Fruit | quando Kaya scopre la verità su Leyla e cosa fa

In una scena di Forbidden Fruit, Kaya scopre la vera identità di Leyla, che si rivela diversa da come si era mostrata fino a quel momento. Leyla è arrivata a Istanbul con un passato misterioso e ha mentito sulla sua storia. Quando Kaya si rende conto della verità, la sua reazione si concentra sulla consapevolezza di aver conosciuto una persona diversa da quella che aveva immaginato.

Arriva il momento in Forbidden Fruit in cui Kaya scopre finalmente chi è davvero Leyla. Infatti, la donna è arrivata a Istanbul raccontando solo bugie. Non è assolutamente vero che è la sorellastra di Ender e Caner, come lei ha dichiarato una volta giunta in città. Dietro il suo arrivo c'è un passato difficile e violento, di fronte al quale Kaya si ritrova a dover prendere delle scelte importanti. Inizialmente, però, le cose non vanno per il verso giusto, quando scopre la sua vera identità. Forbidden Fruit anticipazioni turche: come esce fuori la verità su Leyla. Vi abbiamo già rivelato che in realtà Leyla si chiama Ayse e che sta fuggendo dal suo marito violento.