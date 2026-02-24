Forbidden Fruit anticipazioni 25 febbraio | Kaya accompagna Leyla all' università

Kaya accompagna Leyla all’università, motivo che scatena nuove tensioni tra i personaggi principali. La scena si svolge nel campus, dove le due discutono sulle scelte di vita e i sentimenti nascosti. La loro conversazione rivela segreti che potrebbero cambiare il loro rapporto. Il pubblico aspetta di scoprire come evolveranno le dinamiche tra i protagonisti nel prossimo episodio di Forbidden Fruit. La serie continua a catturare l’attenzione degli spettatori ogni giorno.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit; la dizi turca torna in onda su Canale 5 alle 14.10, trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 25 febbraio Leyla avrà l'opportunità di riprendere gli studi: la sorella di Caner però, non sembra entusiasta come, invece, lui e Kaya si aspettavano. La ragazza decide di andare all'università, ma Kaya si offre di accompagnarla. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026: Leyla rischia di essere scoperta da KayaLeyla si trova in pericolo perché Kaya Ekinci scopre la sua bugia e decide di aiutarla a recuperare gli studi.

Forbidden Fruit, anticipazioni: Leyla nasconde un segreto!Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Leyla nasconderà un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Forbidden fruit anticipazioni 25 febbraio 2026: Che segreto nasconde Leyla?Ecco che cosa ci svelano le Anticipazioni della Nuova Puntata di Forbidden Fruit, che verrà trasmessa il 25 febbraio 2026 su Canale 5: Leyla sta chiaramente nascondendo qualcosa... ma cosa? msn.com

Forbidden fruit, anticipazioni 25 e 26 febbraio 2026Anticipazioni e trama puntata Forbidden fruit di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio 2026 Leyla, incoraggiata da Sibel, prende la decisione di recarsi in ... tvsoap.it

