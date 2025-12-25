Forbidden Fruit non va in onda oggi 25 dicembre | quando torna la soap turca

Sappiamo che durante le festività natalizie il palinsesto Rai e Mediaset (e non solo) muta. La programmazione classica viene modificata sulla base delle necessità del periodo e per questo c'è stato uno stop a Forbidden Fruit. Forbidden Fruit in pausa. Una delle soap più amate dal pubblico italiano, Forbidden Fruit, non andrà in onda giovedì 25 dicembre 2025. Il solito appuntamento del daytime di Canale 5 salta, con i fan che dovranno rinunciare alle nuove puntate con Yildiz e Zeynep. Una scelta legata alla tradizionale rimodulazione del palinsesto Mediaset, che ogni anno lascia spazio a film e programmi speciali pensati per tutta la famiglia.

