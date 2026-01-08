Il Signore degli Anelli | Empire svela le copertine per i 25 anni

Empire Magazine presenta una serie di copertine speciali per celebrare i 25 anni de Il Signore degli Anelli. Questa iniziativa rende omaggio alla trilogia di Peter Jackson, uscita nel 2001, attraverso immagini che riflettono l'importanza e l'impatto culturale di questa saga cinematografica. Le copertine offrono un'occasione per rivivere e apprezzare un capitolo fondamentale del cinema fantasy.

Empire Magazine celebra i 25 anni dell’avvio della trilogia Il Signore degli Anelli (uscita originale 2001) con una serie di copertine speciali dedicate al capolavoro di Peter Jackson. Divenuta una trilogia leggendaria, ancora oggi amata ed apprezzata dal pubblico di ogni età, la trilogia Il Signore degli Anelli ha compiuto quest’anno 25 anni, ed ovviamente Empire ha approfittato per regalare a fan ed appassionati una fantastica sorpresa. Una delle due copertine mette insieme i quattro Hobbit – Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan e Billy Boyd – con Gandalf in persona, Sir Ian McKellen. L’altra copertina, quella destinata agli abbonati, racchiude l’interno universo ricreato da Peter Jackson in un unico poster illustrato firmato da Chris Christodoulou. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il Signore degli Anelli | Empire svela le copertine per i 25 anni Leggi anche: Anelli di potere: come salvare il trend di 22 anni del signore degli anelli Leggi anche: Nuovo film del Signore degli Anelli svela un grande mistero mai risolto da Tolkien La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Signore degli Anelli, annuncio in arrivo domani! Si tratta di La Caccia a Gollum? - Empire Magazine ha dato appuntamento per domani ai fan de Il Signore degli Anelli: si tratta di un annuncio riguardante La Caccia a Gollum? cinema.everyeye.it

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood volto di Frodo Baggins sorprende sposi a nozze a tema - L'attore ha fatto un'incursione sulla navata predisposta nell'Hobbiton Movie Set in Nuova Zelanda, dove una coppia di sposi australiani appassionati della saga di J. tg24.sky.it

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, recasting per Aragorn, Viggo Mortensen è fuori? - Si era sperato che Viggo Mortensen potesse tornare come Aragorn nel prequel Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum di Andy Serkis, ma a quanto pare si è deciso di cambiare strategia, rinunciando al ... comingsoon.it

Empire Magazine ha dato appuntamento per oggi ai fan de Il Signore degli Anelli: si tratta di un annuncio riguardante La Caccia a Gollum https://cinema.everyeye.it/notizie/signore-anelli-annuncio-arrivo-domani-tratta-caccia-gollum-852108.htmlutm_medi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.