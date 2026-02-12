Operatore socio sanitario di Quartiere l' amministrazione rinnova e amplia il servizio di assistenza di prossimità

L’amministrazione di Quartiere ha deciso di rinnovare e ampliare il servizio di assistenza di prossimità. La novità riguarda proprio chi si trova in situazioni di fragilità che spesso non emergono subito. Si tratta di persone che non finiscono in ospedale, ma che hanno bisogno di aiuto quotidiano, di ascolto e di supporto. Ora, grazie a questo potenziamento, il servizio sarà più presente e più vicino a chi rischia di rimanere solo.

C'è una forma di fragilità che non si vede sempre subito, non richiede un ricovero, non finisce su una cartella clinica, ma che se intercettata in tempo può essere accompagnata e sostenuta prima che si trasformi in situazioni più complesse. E' l'obiettivo del progetto "OSS di Quartiere", promosso dal Comune di Rimini e gestito dalla Cooperativa sociale Seriana2000, che nasce per offrire sul territorio una figura di prossimità capace di ascoltare, osservare e intercettare i bisogni che emergono nella vita quotidiana delle persone fragili. Spesso non si tratta di grandi emergenze, ma di piccole difficoltà che, se riconosciute tempestivamente possono essere accompagnate in una logica di cura e prevenzione.

