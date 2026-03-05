Il presidio degli studenti davanti alla Prefettura di Milano

Nella Giornata internazionale contro il riarmo, migliaia di studenti si sono radunati davanti alla Prefettura di Milano per protestare. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse scuole della città, che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e interventi collettivi. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Nella Giornata internazionale contro il riarmo, migliaia di studenti si sono mobilitati contro la Guerra in Medio Oriente e le politiche di riarmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il presidio degli studenti davanti alla Prefettura di Milano Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensioneGenova – Venerdì 12 si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil “contro una legge di bilancio ingiusta”. Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, venerdì a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensioneGenova – Venerdì 12 si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil “contro una legge di bilancio ingiusta”. Milano, presidio contro leva e riarmo davanti alla Prefettura: studenti in piazza «Noi non ci arruo Tutto quello che riguarda Il presidio degli studenti davanti alla.... Temi più discussi: Movida sicura, firmato il nuovo protocollo tra prefettura e locali; Riunione operativa in Prefettura a Potenza sul disagio giovanile ed i fenomeni di illegalità negli istituti scolastici; Diritto al lavoro regolare. Dal caporalato nei campi agli algoritmi dei rider; Noi non ci arruoliamo: presidio davanti alla Prefettura di Pisa. A Milano come a Berlino e Torino la protesta degli studenti contro la guerra, nel mirino il ministro Crosetto: No alla leva obbligatoria e a politiche guerrafondaieRaduno davanti alla Prefettura di corso Monforte nella Giornata internazionale contro il riarmo e per la pace. Il Governo distrugge la scuola e ci sta imponendo una stretta autoritaria ... ilgiorno.it Da Berlino a Torino, studenti in presidio contro la leva militare: Noi non ci arruoliamoDecine di studenti si sono ritrovati giovedì pomeriggio, 5 marzo, davanti alla Prefettura di Torino in presidio e in solidarietà con gli studenti tedeschi contro la leva militare e la militarizzazione ... torinotoday.it "PROFICUAMENE ATTUATO"... 26 Febbraio 2026; Nella mattinata di ieri, 25 febbraio scorso, presso la sede della Prefettura di Milano si è proceduto alla sottoscrizione del rinnovo del Protocollo d’Intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di i - facebook.com facebook Vance lascia la Prefettura di Milano. L'uscita dell'impressionante corteo di veicoli super blindati. Un Suburban della scorta del vicepresidente statunitense rischia di scontrarsi con un Land Rover con targa italiana x.com