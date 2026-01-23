Fondazioni lirico-sinfoniche trattativa ferma sul contratto | scatta la protesta al Teatro Filarmonico di Verona

Le lavoratrici e i lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche di Verona sono in protesta, a causa dell’impasse nelle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. La situazione ha portato a una mobilitazione, evidenziando le difficoltà nel raggiungimento di un accordo equo e condiviso, fondamentale per garantire stabilità e sostenibilità nel settore.

Le lavoratrici e i lavoratori delle Fondazioni lirico-sinfoniche tornano a mobilitarsi per denunciare lo stallo nella trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). A Verona sono previste due iniziative di volantinaggio davanti al Teatro Filarmonico in occasione.

