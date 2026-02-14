MInaccia il vicino di casa con una mannaia 41enne pregiudicato arrestato

Un uomo di 41 anni di Catania, dopo essere evaso dai domiciliari, ha minacciato di morte un vicino con una mannaia. La polizia lo ha prontamente arrestato, trovandolo in strada con l’arma ancora in mano.

Gli agenti della squadra volanti hanno raggiunto l’abitazione di viale Moncada, nel quartiere Librino, trovando il 41enne sul pianerottolo, mentre ancora urlava contro il dirimpettaio La polizia ha arrestato un catanese di 41 anni, evaso dai domiciliari per minacciare di morte un vicino di casa. Secondo quanto riferito dall'aggredito l'uomo avrebbe tirato fuori dal giubbotto una mannaia e avrebbe proferito una serie di minacce e di insulti nei confronti del vicino che, nel frattempo, si è barricato in casa, lanciando l’allarme e chiedendo aiuto ai poliziotti, chiamando il numero unico d’emergenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nella notte ad Acate, vicino Ragusa, un uomo di 41 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato in una villetta.

Un uomo di 56 anni di Castelmarte è stato arrestato dopo aver aggredito e ferito la convivente con una mannaia.

