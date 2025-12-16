Salvini rivela tutto | ecco quale sarà la sua nuova avventura politica

Dopo il rinvio dell’udienza in Cassazione, Matteo Salvini ha condiviso nuove indiscrezioni sul suo futuro politico, lasciando emergere chiaramente le sue intenzioni e ambizioni. In un momento di riflessione e rinnovato impegno, il leader leghista si prepara a intraprendere una nuova avventura nel panorama politico italiano.

Dopo il rinvio dell’udienza in Cassazione, Matteo Salvini è tornato a parlare del proprio futuro politico con toni più espliciti del passato. Ospite di Quarta Repubblica, in onda su Rete 4, il leader della Lega ha affrontato diversi temi, dal possibile ritorno al Viminale fino al dossier sul Ponte sullo Stretto, lasciando emergere una linea politica improntata alla continuità e alla rivendicazione delle scelte già compiute. Salvini, l’ipotesi di un ritorno al Viminale. Nel corso dell’intervista, Salvini non ha escluso un suo futuro impegno al Ministero dell’Interno, incarico che ha già ricoperto in passato. Thesocialpost.it

