Beach Zone | Andrea Zurini | dal campo all’insegnamento il beach volley raccontato da chi lo vive

? Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport TV dedicato al mondo del beach volley italiano e internazionale. Protagonista di questa puntata è Andrea Zurini, una delle voci più autorevoli del panorama nazionale, capace di raccontare questo sport da una doppia prospettiva: prima atleta di alto livello, oggi allenatore e formatore. Padovano di nascita ma romano d’adozione, Andrea Zurini ha vissuto il beach volley da dentro il campo, disputando numerose edizioni del Campionato Italiano e condividendo la sabbia con partner di assoluto valore, tra cui Paulao, di cui conserva un ricordo umano e sportivo speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

