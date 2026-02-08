Flash mob contro la violenza di genere

Da ilgiorno.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di persone si è radunato questa mattina in centro città per un flash mob contro la violenza di genere. Con musica e coreografie, hanno voluto attirare l’attenzione su un problema che troppo spesso resta nascosto. La piazza si è riempita di cittadini che hanno dimostrato così il loro sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza. L’evento si è concluso con un messaggio chiaro: rispetto e libertà sono diritti di tutti.

Un flash mob per dire no alla violenza sulle donne e sui bambini e per ribadire con la forza della musica il valore di rispetto e libertà. Torna One Billion Rising, campagna mondiale contro la violenza di genere, promossa da Se Non Ora Quando? Lodi – Snoq Lodi con l’associazione Toponomastica Femminile e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è venerdì 13 alle 11:30 in piazza Castello, alla vigilia di San Valentino, per un gesto collettivo che unisce simbolicamente la città a oltre un miliardo di persone nel mondo. One Billion Rising, mobilitazione globale nata nel 2012 su iniziativa della scrittrice e attivista americana Eve Ensler, coinvolge oggi 128 Paesi in cinque continenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

flash mob contro la violenza di genere

© Ilgiorno.it - Flash mob contro la violenza di genere

Approfondimenti su Flash Mob

Longiano e Gambettola uniscono le forze contro la violenza di genere, tra flash mob, spettacoli e camminate solidali

"Uniti sotto lo stesso ombrello", al Teatro Massimo un flash mob per dire basta alla violenza di genere

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Flash mob contro la violenza di genere con Rete Rosa

Video Flash mob contro la violenza di genere con Rete Rosa

Ultime notizie su Flash Mob

Argomenti discussi: Flash mob contro la violenza sulle donne; Bullismo, flash mob Non restare a guardare rinviato; Bologna, 31 gennaio: flash mob per salvare i macachi rinchiusi nei laboratori dell'Università - LAV; No alla separazione delle carriere, flash mob davanti al tribunale contro la riforma Nordio.

flash mob contro laMarsala: questo pomeriggio il Flash mob contro la riforma NordioSabato 7 febbraio 2026 si terrà in tutta Italia un flash mob nazionale contro la cosiddetta Riforma Nordio. L’iniziativa è promossa da cittadini, cittadine e comitati locali per il No, con ... tp24.it

Flash mob contro il bullismo, studenti in piazza a FucecchioVenerdì 6 febbraio piazza Montanelli, a Fucecchio, ha ospitato un flash mob promosso dall’istituto superiore Arturo Checchi in collaborazione con la ballerina fucecchiese Anna Donati, in arte Anna ... 055firenze.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.