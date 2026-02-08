Flash mob contro la violenza di genere

Un gruppo di persone si è radunato questa mattina in centro città per un flash mob contro la violenza di genere. Con musica e coreografie, hanno voluto attirare l’attenzione su un problema che troppo spesso resta nascosto. La piazza si è riempita di cittadini che hanno dimostrato così il loro sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza. L’evento si è concluso con un messaggio chiaro: rispetto e libertà sono diritti di tutti.

Un flash mob per dire no alla violenza sulle donne e sui bambini e per ribadire con la forza della musica il valore di rispetto e libertà. Torna One Billion Rising, campagna mondiale contro la violenza di genere, promossa da Se Non Ora Quando? Lodi – Snoq Lodi con l'associazione Toponomastica Femminile e il patrocinio del Comune. L'appuntamento è venerdì 13 alle 11:30 in piazza Castello, alla vigilia di San Valentino, per un gesto collettivo che unisce simbolicamente la città a oltre un miliardo di persone nel mondo. One Billion Rising, mobilitazione globale nata nel 2012 su iniziativa della scrittrice e attivista americana Eve Ensler, coinvolge oggi 128 Paesi in cinque continenti.

