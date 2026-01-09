Università Mediterranea e Parco Nazionale dell’Aspromonte | firmata convenzione quadro

È stata firmata una convenzione tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Parco Nazionale dell’Aspromonte, finalizzata a sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della formazione. Questa intesa mira a favorire progetti condivisi e a rafforzare il rapporto tra il mondo accademico e l’ambiente naturale dell’Aspromonte, contribuendo alla valorizzazione e alla tutela del territorio attraverso iniziative congiunte.

A S.Eufemia a Maiella l'incubatoio per la Trota mediterranea - Inaugurazione, oggi sabato 16 dicembre alle ore 10:00, dell'incubatoio per l'allevamento della Trota selvatica presso il Giardino Botanico "D. ansa.it

Trota mediterranea, nel Parco della Maiella l'incubatoio Streams - Grazie al progetto europeo Life Streams nei bacini fluviali abruzzesi proseguono le attività di conservazione e tutela della Trota mediterranea, salmonide endemico a severo rischio di estinzione. ansa.it

Le attività del laboratorio saranno gestite in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.