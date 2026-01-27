Il Florence Short Film Festival celebra l’undicesima edizione, offrendo una selezione di fiction, animazione e documentari. L’evento si svolge a Firenze e attira registi internazionali, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nel panorama cinematografico indipendente. L’edizione 2026 sottolinea l’importanza della continuità e della passione degli organizzatori, Lorenzo Borghini e Dario Bracaloni, nel promuovere la creatività e il talento nel settore audiovisivo.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Non distrarsi. Perché il successo può sviare dalla strada maestra della continuità: non corrono questo rischio Lorenzo Borghini e Dario Bracaloni, animatori da undici stagioni di una manifestazione che ha saputo attirare a Firenze centinaia di registi da ogni angolo del mondo. La nuova edizione del Florence Short Film Festival - di stanza per il quinto anno consecutivo al Cinema La Compagnia giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio - raggiunge nuovi record, confermando la vocazione internazionale della proposta e la capacità di abbracciare pubblici diversi. La rassegna patrocinata da Regione Toscana e Comune di Firenze presenta infatti ben ventuno film in concorso, suddivisi tra fiction, animazione e documentari e selezionati tra 453 opere provenienti da 84 paesi; i registi in gara concorrono per il Premio della Giuria - 500 euro in denaro per ogni categoria - il Premio del Pubblico e - dalla scorsa edizione - il Premio Speciale Fabrizio Borghini, assegnato al cortometraggio che riesca a far rivivere la memoria storica e artistica di un luogo o di un periodo promuovendo messaggi di libertà, uguaglianza e giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Florence Short Film Festival: fiction, animazione e documentari per l'undicesima edizione

Approfondimenti su Florence Short Film Festival

Il Florence Short Film Festival torna con la sua undicesima edizione, presentando 21 cortometraggi selezionati tra oltre 450 opere provenienti da 84 paesi.

È stato svelato il manifesto della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, che si svolgerà a Firenze dal 19 al 28 marzo presso il cinema La Compagnia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Florence Short Film Festival

Argomenti discussi: Florence Short Film Festival 2026; Florence Short Film Festival: al cinema La Compagnia 21 film da tutto il mondo e una masterclass di Ugo Chiti; Torna il Florence Short Film Festival; Cosa fare a Firenze a Febbraio 2026?.

Florence Short Film Festival: al cinema La Compagnia 21 film da tutto il mondo e una masterclass di Ugo ChitiGiovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio un'edizione con 21 film in concorso, tra cui un'anteprima mondiale, un'anteprima internazionale ... intoscana.it

Florence Short Film Festival, 21 film per la nona edizioneLa manifestazione ideata da Dario Bracaloni e Lorenzo Borghini celebra il corto cinematografico con tre giorni di proiezioni al Cinema La Compagnia in programma dal 25 al 27 gennaio Firenze, 8 gennaio ... lanazione.it

Florence Short Film Festival. . Immagini vere, emozioni autentiche. Non perdere la serata dedicata ai documentari. Biglietti in prevendita! - facebook.com facebook