Firenze polemica sulla nuova strada fra via Pistoiese e via Rosselli dopo il parere di Arpat

A Firenze, sulla realizzazione della nuova strada tra viale Rosselli e via Pistoiese, è scoppiata una polemica dopo il rilascio del parere di Arpat. Le autorità hanno presentato il progetto, ma la questione ha generato discussioni tra cittadini e gruppi ambientalisti. La proposta prevede l'apertura di una nuova arteria stradale nell’area interessata. La questione continua a essere al centro del dibattito pubblico.

FIRENZE – Il progetto della nuova strada tra viale Rosselli e via Pistoiese, prevista nell’area delle ex Officine Grandi Riparazioni e parallela alla futura linea 4 della tramvia, finisce al centro del dibattito politico dopo un parere dell’ Arpat – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Secondo l’agenzia ambientale, l’intervento dovrebbe essere sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via). Nel report, basato sulla documentazione inviata dal Comune di Firenze, vengono evidenziate diverse criticità. Tra queste, il fatto che non risulterebbe evidente il beneficio ambientale del nuovo asse viario. ARPAT segnala anche possibili problemi legati all’impatto acustico e all’efficacia delle soluzioni previste per ridurre il rumore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze, polemica sulla nuova strada fra via Pistoiese e via Rosselli dopo il parere di Arpat Ex Ogr e 'Pistoiese-Rosselli': centrodestra contro Funaro. Ma Draghi (Fdi): "La nuova strada serve"Proseguono polemiche e scontri incrociati sull'urbanistica, il vicepresidente del consiglio comunale: "Ben vengano infrastrutture del genere,... Gasolio in strada e in un fosso dopo l’incidente, interviene l’ArpatCAPALBIO Si era rotto il serbatoio dopo l’incidente avvenuto venerdì scorso sull’Aurelia, nella zona del Chiarone, nel comune di Capalbio. Una selezione di notizie su Firenze polemica sulla nuova strada fra.... Temi più discussi: Social housing, Funaro difende il modello Firenze: Nel nuovo Poc vincolo a 20 anni. Sui Lupi di Toscana polemica pretestuosa – ASCOLTA; Lavori di Via Firenze risponde l’Assessore Rosignoli; Le polemiche fiorentine sull’urbanistica arrivano fino nel Regno Unito; Urbanistica ancora sotto accusa. La minoranza ora guarda a Roma: Sì alla commissione parlamentare. Nuova strada Pistoiese-Rosselli, Palagi: 'Per ARPAT inquina di più e non migliora la viabilità'Nuove polemiche sulla nuova strada Pistoiese-Rosselli, lungo il Fosso Macinante, nell'ambito del piano ex Ogr (Officine Grandi Riparazioni) in zona Porta al Prato-Leopolda a Firenze. 055firenze.it Ex Ogr di Firenze, l’avvertimento di Arpat: «Più smog con la nuova strada»Il documento dell’Agenzia nel 2023 sulla nuova strada di collegamento tra le ex Ogr e l’Indiano. Il Comune spiega: «In corso approfondimenti» ... corrierefiorentino.corriere.it Il destino ha voluto che due poliziotti della #Digos di Firenze , durante un servizio di controllo di notte, udissero un forte boato, tipo uno scoppio di vetri, e notassero delle fiamme uscire da una finestra di uno stabile residenziale. I due agenti, richiesto immediat - facebook.com facebook “A Firenze gira voce” di Christine Von Borries @edizpiemme #follipergialli Ne scrive @fortelettrice x.com