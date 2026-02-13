Ad Aldo Cazzullo laurea honoris causa in Istituzioni Politica e Società

(Adnkronos) – Per la sua "capacità di intrecciare giornalismo e divulgazione culturale, di utilizzare l'intervista come strumento di rivelazione e di calare temi di grande impatto storico, culturale e religioso in un linguaggio capace di raggiungere ampi strati della società civile", l'Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in "Istituzioni, Politica e Società" al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. La cerimonia, che si è svolta oggi nell'Aula Magna Nuova del Palazzo 'La Sapienza', è stata aperta dal saluto del rettore Riccardo Zucchi; a seguire, il professor Saulle Panizza, ordinario di Diritto costituzionale e pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e direttore del Cidic – Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura, ha letto la motivazione del conferimento.