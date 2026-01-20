Lazio Sarri analizza | Bisogna azzerare e ripartire è inutile stare qui a piangere su questa partita

Dopo la sconfitta contro il Como, Maurizio Sarri ha sottolineato l’importanza di azzerare gli errori e ripartire con determinazione. Il tecnico della Lazio ha evidenziato che non serve perdere tempo in recriminazioni, ma concentrarsi sulle prossime sfide per migliorare le prestazioni della squadra. Le sue parole riflettono un atteggiamento di analisi e volontà di ricostruzione, fondamentale in vista delle prossime partite di campionato.

Sarri dopo Parma Lazio: «Prossima partita? Siamo abituati, se siamo 11… bene. Ecco cosa ci può dare questa vittoria, questa partita mi ricorda…»Dopo la vittoria contro il Parma al Tardini, Maurizio Sarri ha commentato il risultato e l'importanza della prestazione della Lazio.

