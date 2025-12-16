Francesco Cafaggi e Mattia Blaco portano la Querzoli Volley Forlì nelle rappresentative giovanili Fipav

Due talentuosi giovani atleti della Querzoli Volley Forlì, Francesco Cafaggi e Mattia Blaco, sono stati selezionati per le rappresentative giovanili Fipav. Un risultato che testimonia il valore del settore giovanile del club e il percorso di crescita dei giovani atleti, portando entusiasmo e orgoglio alla società forlivese.

C'è soddisfazione in casa Querzoli Volley Forlì per l'importante traguardo raggiunto da due dei suoi giovani atleti del settore giovanile. Francesco Cafaggi e Mattia Blaco sono stati infatti selezionati per far parte delle rappresentative Fipav di categoria Under 17. Un risultato di grande.