Fiorentina, il dato importante intorno ad Moise Kean. C’era una volta il centravanti che stava facendo sognare Firenze La Fiorentina cade anche a Parma e la situazione in classifica diventa sempre più allarmante. Un’altra sconfitta pesante, non solo per il risultato ma soprattutto per il modo in cui è maturata. La squadra viola appare fragile, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kean crolla come la sua Fiorentina. C’era una volta il centravanti che trascinava tutta Firenze (e i dati preoccupano tutti)

Leggi anche: Infortunio Kean, ottimismo per il centravanti della Fiorentina? La situazione

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Milan-Fiorentina: Leao centravanti, Kean titolare, Gud in panchina

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Fiorentina risorge e devasta l'Udinese: dominio viola e crollo bianconero, finisce 5-1; Show al Franchi: Mandragora apre, Kean chiude. L’Udinese crolla 5-1; Pagelle Fiorentina-Udinese del 21 dicembre 2025 | Serie A; Losanna-Fiorentina 1-0: i viola perdono anche in Conference. Sarà playoff.

Le pagelle di Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen MVP, Kean tradisce, Corvi chiude tutto - Male Kean e Fagioli, Gudmundsson si sveglia tardi, Parma trascinato da Sorensen e tenuto a galla da Corvi. eurosport.it