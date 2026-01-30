La Fiorentina torna a sorridere: dopo un mese di assenza, Kean è di nuovo in gruppo e si prepara a tornare in campo. L’attaccante azzurro ha superato l’infortunio e ora punta la partita contro il Napoli. Per Vanoli, è una buona notizia in un momento difficile, con Piccoli ancora infortunato e senza alternative in attacco.

La caviglia finalmente guarita, le treccine raccolte e tanta voglia di divertirsi col pallone. Moise Kean ieri è tornato in gruppo e la Fiorentina conta di averlo a disposizione domani contro il Napoli. Una bella notizia e un sospiro di sollievo in un momento in cui l’attacco è in emergenza dopo il ko di Roberto Piccoli in Coppa Italia. Moise ha saltato le ultime 3 gare e la sua assenza non è stata indolore. L’azzurro si è fatto male il 21 dicembre con l’Udinese, sostituito per una botta dopo la doppietta: trauma distorsivo alla caviglia, ma gli esami diagnostici hanno escluso lesioni. A Parma il 27 ha giocato con un’infiltrazione, poi è volato negli Usa per motivi personali e al rientro (3 gennaio) ha svolto lavoro personalizzato, anche perché con la Cremonese (4 gennaio) non doveva essere convocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riecco Kean: dopo un mese di calvario la Fiorentina ritrova il centravanti

La Fiorentina riabbraccia Kean.

