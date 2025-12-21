Cesena Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Coppa Italia femminile

Ecco le informazioni utili per seguire in diretta Cesena Juventus Women, valida per gli ottavi di Coppa Italia femminile. Di seguito, si trovano le opzioni disponibili per la visione in streaming e in diretta televisiva del match.

Cesena Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. L’impegno conclusivo della Juventus Women prima della sosta natalizia segna l’atteso debutto stagionale delle bianconere nella Coppa Italia 20252026. Le ragazze guidate da Massimiliano Canzi scenderanno in campo oggi, domenica 21 dicembre alle ore 14:30, nella suggestiva cornice dello stadio “Dino Manuzzi”. L’avversario di questo turno in gara secca è il Cesena, formazione che sta vivendo un momento di grazia occupando attualmente il terzo gradino del podio nel campionato di Serie B femminile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile; Coppa Italia Women | Dove vedere Cesena-Juventus; Tra sabato e domenica gli ottavi di finale. Debuttano le big: Juventus a Cesena, la Roma a Lumezzane; TV: Cesena Femminile-Juventus Women in differita su (ch. 14), lunedì alle 15.

