Per seguire in diretta il match di Coppa Italia tra Napoli e Juventus Women, è possibile optare per lo streaming online o la visione in diretta tv. Questa partita, valida per la competizione nazionale, vede le bianconere di Canzi impegnate in un confronto importante. Di seguito, tutte le informazioni utili su come e dove seguire il calcio femminile in modo semplice e affidabile.

allenate da Canzi. Il sipario sulla Coppa Italia Women 20252026 si alza oggi, giovedì 22 gennaio 2026, per una sfida dal sapore speciale. La Juventus Women, reduce da un ko in campionato contro l’Inter, scende in campo allo Stadio Comunale “Giuseppe Piccolo” di Cercola per affrontare il Napoli Women nell’andata dei quarti di finale. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Le bianconere di Massimiliano Canzi puntano a un risultato positivo per ipotecare la qualificazione alle semifinali, forti dei precedenti stagionali che le hanno viste sempre vittoriose contro le azzurre (2-1 in Serie A e 4-0 nella Women’s Cup). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Coppa Italia delle bianconere

Leggi anche: Juventus Women Genoa streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconere

Inter Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women delle bianconereEcco le informazioni su come seguire in diretta streaming e in TV la partita di Serie A Women tra Inter e Juventus Women, allenate da Canzi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bodø/Glimt-Juventus 2-3: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Coppa Italia Women, i quarti di finale su Sky; Coppa Italia Women, dove vedere i quarti di finale in tv e streaming; Coppa Italia Femminile, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT.

Napoli ? Juventus Women: dirette tv e streaming del quarto di finale di Coppa Italia di giovedì 22 gennaio 2026Scopri dove e come vedere Napoli???Juventus Women nei quarti di finale di Coppa Italia femminile 2026. Tutte le info su andata e ritorno, orari, TV e streaming ufficiale ... tag24.it

Coppa Italia Femminile, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvGiovedì sera a Cercola l’andata dei quarti di finale:le bianconere vogliono indirizzare subito il doppio confronto ... torinotoday.it

Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus -Benfica 2-0. Obiettivo prime otto a rischio per gli orobici, eliminazione diretta conquistata per i bianconeri Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Tutti gli aggiornamenti su Rainew facebook

. @SerieA, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo dirige Roma-Milan x.com