Fiorello incorona Biggio uomo del momento | Mi dispiace per De Martino ma ormai si parla solo di lui!

Durante la trasmissione, Fiorello ha chiamato Biggio “uomo del momento” e ha commentato che ormai si parla solo di lui, esprimendo anche dispiacere per De Martino. L’attenzione si è concentrata sulla celebrazione del collega, con Fiorello che ha dichiarato di essere felice e onorato di essere al suo fianco. La puntata si è aperta con questa dedica a Biggio, definito il protagonista della serata.

Fiorello apre la puntata celebrando Biggio, il suo compagno di avventure: "Io sono felice e onorato di essere accanto all'uomo del momento. Mi dispiace per Stefano De Martino, ma ormai si parla solo di lui. Fabrizio Biggio! Stasera debutta su Rai1 la fiction "Le libere donne". Il Corriere della Sera oggi gli dedica addirittura un'intera pagina. Questo non si ferma più! E pensare che l'ho raccattato per strada. guardatelo con questo sguardo e le braccia incrociate". Poi conclude: "Ma sentite quest'altro titolo, " Grazie a Fiorello ho comprato casa al mare". Oh, allora metà casa è mia! Quando vi sentite inadatti e inutili. pensate a Fabrizio Biggio!".