Carlo Conti parla di Andrea Pucci con Fiorello | Ci si può scherzare però mi dispiace per lui sia professionalmente che umanamente Non pensavamo di creare un affare di Stato

Carlo Conti ha spiegato perché ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore a Sanremo. Il conduttore toscano ha detto di aver deciso di chiamarlo senza pensarci troppo, anche se poi si è reso conto che alcune reazioni sono state esagerate. Conti ha anche aggiunto di aver parlato con Fiorello, che ha scherzato sulla situazione, ma si è detto dispiaciuto per Pucci, sia dal punto di vista professionale che umano. Alla fine, Conti ha sottolineato che non era sua intenzione creare polemiche, ma solo un modo per rendere più

Una scelta autonoma di Carlo Conti, quella di chiamare Andrea Pucci come co-conduttore al Festival di Sanremo. Così riportava ieri 10 febbraio Il Corriere della Sera: “una scelta artistica che si basava su due cardini: da un lato la stima del conduttore nei confronti del comico, dall’altro l’indubbio successo che riscuote a teatro (i suoi spettacoli sono spesso sold out)”. E oggi, ospite di Fiorello a La Pennicanza, su RadioRai2, Conti ha rivendicato la sua idea – che, come ormai è noto, non si concretizzerà perché il comico ha dato forfait dopo le critiche e “le minacce” ricevute online – con queste parole: “ Ci si può scherzare però mi dispiace molto per Andrea (Pucci, ndr ) sia umanamente che professionalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carlo Conti parla di Andrea Pucci con Fiorello: “Ci si può scherzare però mi dispiace per lui, sia professionalmente che umanamente. Non pensavamo di creare un affare di Stato” Approfondimenti su Carlo Conti Sanremo 2026, Conti: “Per Pucci mi dispiace umanamente e professionalmente” Il conduttore Carlo Conti si è detto dispiaciuto per Andrea Pucci, coinvolto in qualche modo nella kermesse di Sanremo 2026. Conti sul caso Pucci: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. Crozza fu bistrattato e lui sente la paura” Carlo Conti si prende una pausa per parlare del caso Pucci, che sta facendo parlare molto in vista di Sanremo 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carlo Conti Argomenti discussi: Carlo Conti e la paternità all'età di 52 anni: Era il momento giusto per me; Carlo Conti, la rivelazione e il primo no a Sanremo: Ho rifiutato il Festival; Carlo Conti nei panni di Sandokan annuncia: Can Yaman co-conduttore della prima serata; Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo. Sanremo 2026, Conti: Per Pucci mi dispiace umanamente e professionalmenteIl direttore artistico in collegamento con Fiorello annuncia anche la possibile presenza di Eros Ramazzotti all'Ariston ... adnkronos.com Sanremo 2026: Carlo Conti rompe il silenzio su Pucci e fa una previsione sugli ascolti del FestivalCarlo Conti parla per la prima volta del caso Pucci, rassicura sugli ascolti e conferma Irina Shayk come co-conduttrice della serata di giovedì a Sanremo 2026. gay.it NanoTV. . #Sanremo - Nino Frassica al posto di Andrea Pucci. Carlo Conti avrebbe scelto l'attore Nino Frassica per la co-conduzione della terza serata della kermesse canora Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Nuovo annuncio di #CarloConti: ecco chi arriva sul palco dell' #Ariston come co-conduttrice di #Sanremo di Francesco Fredella x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.