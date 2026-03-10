Finto finanziere minaccia 6 ragazzine | arrestato a Macerata

A Macerata, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver avvicinato e minacciato sei ragazzine in piazza Cesare Battisti. Le adolescenti sono state messe in salvo e il soggetto è stato denunciato alle autorità. La polizia ha confermato di aver eseguito l’arresto e di aver identificato l’uomo.

Un uomo di 47 anni, residente a Macerata, è stato identificato e denunciato dopo aver avvicinato un gruppo di sei adolescenti in piazza Cesare Battisti. L’individuo si era spacciato per un ufficiale della Guardia di Finanza, chiedendo dati personali e minacciando le ragazze con la deportazione se avessero mentito. L’intervento tempestivo di un’insegnante e due carabinieri fuori servizio ha permesso di bloccare la situazione prima che degenerasse ulteriormente. L’accaduto si è verificato sabato pomeriggio verso le 18:30 nel cuore del centro storico maceratese. Le vittime erano sei ragazzine minorenni che si trovavano in passeggiata nella piazza principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finto finanziere minaccia 6 ragazzine: arrestato a Macerata Articoli correlati Montevar­chi, tenta la truffa del “finto finanziere” a un’anziana: arrestato 33enneTentata truffa ai danni di un’anziana con la nota tecnica del “finto finanziere”. Si spaccia per finanziere e chiede i numeri di telefono a un gruppo di ragazzineMacerata, 9 marzo 2026 – Si finge un finanziere per avvicinare alcune minorenni e chiedere loro i dati personali, tra cui il numero di telefono,...