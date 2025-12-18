Montevar­chi tenta la truffa del finto finanziere a un’anziana | arrestato 33enne

Un 33enne ucraino è stato arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Valdarno mentre tentava di truffare un’anziana con la classica tecnica del “finto finanziere” a Montevarchi. L’uomo, colto in flagrante, aveva messo in atto il tentativo di raggiro ai danni di una coppia di anziani, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti la vigilanza e la tutela delle persone più vulnerabili.

© Lortica.it - Montevar­chi, tenta la truffa del "finto finanziere" a un'anziana: arrestato 33enne Tentata truffa ai danni di un'anziana con la nota tecnica del "finto finanziere". I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un uomo di 33 anni, di nazionalità ucraina, colto in flagranza mentre cercava di raggirare una coppia di anziani residenti a Montevarchi. Secondo quanto ricostruito dai militari, il truffatore aveva contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per un appartenente alla Guardia di Finanza. Con un pretesto, aveva convinto il marito della donna a recarsi presso la Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno per ritirare alcuni presunti atti urgenti.

