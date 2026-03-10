Finlandia la spettacolare corsa delle renne nella gelida Lapponia

In Lapponia, nella regione di Salla, si è svolta una gara di renne che ha attirato centinaia di spettatori da diversi Paesi, tra cui Italia, Norvegia, Germania e Francia. La competizione si è tenuta nella zona più settentrionale della Finlandia, vicino al confine con la Russia. La manifestazione ha visto partecipanti e pubblico provenienti da varie nazioni, tutti interessati a questa tradizionale sfida nel cuore della Lapponia.

Centinaia di spettatori provenienti da svariati Paesi – tra i quali Italia, Norvegia, Germania e Francia – hanno assistito alla gara delle renne di Salla, in Lapponia, la regione più a nord della Finlandia, vicino al confine con la Russia. I locali fanno il tifo per il "team" preferito mentre le renne e i loro fantini si dirigono verso i cancelli per l'ordine di partenza. Le renne galoppano a tutta velocità sul percorso innevato, tirando le redini dei loro fantini sugli sci. Come sempre, il più veloce vince la gara. L'evento principale è la cosiddetta "hot series", in cui le renne si qualificano se percorrono il percorso di un chilometro in un minuto e 19 secondi o meno.