Invasione russa in Finlandia ma di lupi che sbranano le renne oltre il confine Strategia o casualità?

L'invasione russa in Finlandia ha suscitato molte preoccupazioni, alimentate anche da episodi di lupi che attaccano le renne oltre il confine. Tuttavia, si tratta di una reale minaccia o di semplici coincidenze? Già dal periodo natalizio, si era parlato di renne

L’allarme era scattato già a Natale, quando in tanti parlarono delle renne “di Babbo Natale” minacciate dai lupi di Putin. Un tema surreale, apparentemente, ma che secondo alcuni a vrebbe uno sfondo strategico improntato all’aggressività bellica della Russia nei confronti dei paesi al confine, come la Finlandia. La strategia del “branco” lasciato libero di riprodursi, superare il confine e attaccare le renne finlandesi per creare disagio, paura, far ventilare un preludio bellico reale. Una tesi rilanciata dal tabloid inglese Guardian, secondo cui la caccia dei lupi russi alle renne finlandesi sta diventando un tema concreto per chi vive di allevamento nelle aree di confine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

